أهم أحداث ٢٠٢٤
الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
أهم أحداث ٢٠٢٤
English
تشاهدون الآن
تغطية مباشرة
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

أجبرتهم على الإخلاء... حرائق لوس أنجلوس تدّمر منازل مشاهير هوليوود

فنّ
2025-01-09 | 03:11
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
أجبرتهم على الإخلاء... حرائق لوس أنجلوس تدّمر منازل مشاهير هوليوود
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
أجبرتهم على الإخلاء... حرائق لوس أنجلوس تدّمر منازل مشاهير هوليوود

أجبرتهم على الإخلاء... حرائق لوس أنجلوس تدّمر منازل مشاهير هوليوود

تسببت سلسلة الحرائق التي اندلعت منذ السابع من كانون الثاني في جنوب كاليفورنيا في الولايات المتحدة والتي امتدت إلى اجزاء من لوس انجلوس في تدمير العديد من المنازل والأحياء السكنية، ما أجبر السكان على مغادرة منازلهم.

 

وفي التفاصيل، غادر العديد من المشاهير والنجوم في هوليوود منازلهم ومن بينهم بن أفليك، ماندي مور، ليتون ميستر وآدم برودي وغيرهم.

 

وتفاعل النجوم والمشاهير مع الحرائق عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي ومن بينهم النجمة باريس هيلتون التي نشرت مقطع فيديو أظهر منزلها في ماليبو بعد تدميره.

A post shared by Paris Hilton (@parishilton)


وكشف الممثل مارك هاميل في منشور عبر حسابه على انستغرام أنه غادر منزله الواقع في ماليبو أيضاً، ودعا الجمهور  إلى البقاء في أمان بعيداً عن الخطر.

 

المصدر

فنّ

الإخلاء...

حرائق

أنجلوس

تدّمر

منازل

مشاهير

هوليوود

LBCI التالي
"نحبك كثيراً"... مريم أوزرلي تحتفل بعيد ميلاد ابنتها في أجواء مميزة (صور وفيديو)
في عيد ميلاده الـ90... مؤلفة موسيقية تكشف السبب الحقيقي لوفاة إلفيس بريسلي!
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
فنّ
05:43

حرائق لوس أنجلوس تعطل ترشيحات "الأوسكار"... إليكم التفاصيل!

LBCI
فنّ
04:28

نجمة شهيرة تفقد منزلها في حرائق لوس أنجلوس: "أشعر بحزن يفوق الكلمات" (فيديو)

LBCI
خبر عاجل
2024-10-15

يسرائيل هيوم: خسائر في البنى التحتية ومنازل واندلاع حرائق واسعة في المطلة عقب سقوط 10 صواريخ أطلقت من لبنان

LBCI
فنّ
06:19

"ويكد" يتصدر ترشيحات جوائز نقابة ممثلي الشاشة في هوليوود

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
فنّ
06:19

"ويكد" يتصدر ترشيحات جوائز نقابة ممثلي الشاشة في هوليوود

LBCI
فنّ
05:43

حرائق لوس أنجلوس تعطل ترشيحات "الأوسكار"... إليكم التفاصيل!

LBCI
فنّ
05:00

درة زروق بإطلالة خضراء تضج أنوثة... شاهدوا كيف بدت! (صورة)

LBCI
فنّ
04:28

نجمة شهيرة تفقد منزلها في حرائق لوس أنجلوس: "أشعر بحزن يفوق الكلمات" (فيديو)

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
02:38

النائب جورج عقيص للـLBCI: بعد كل التغييرات والحرب وحاجتنا الى نهوض ما زال هناك نواب يعرقلون وصول رئيس ويرتكبون خطيئة بحق لبنان وشعبه واسم قائد الجيش هو انعكاس للمناخ عام

LBCI
آخر الأخبار
06:03

غسان عطالله للـLBCI: سننتخب قناعاتنا

LBCI
آخر الأخبار
06:55

بلال عبدالله للـLBCI: هذا الموضوع اكبر من الدستور لسنا مع اي "package" من اجل انتخاب اي رئيس

LBCI
آخر الأخبار
08:06

جوزيف عون: عهدي أن أطعن في دستورية أي قانون يخالف أحكام الدستور

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
08:20

جوزيف عون: سأعمل على تأكيد حق الدولة في "احتكار حمل السلاح"

LBCI
آخر الأخبار
07:19

لحظة دخول زوجة قائد الجيش الى المجلس النيابي (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
06:57

تحضيرات في العيشية - جزين للإحتفال في حال انتخاب العماد جوزيف عون رئيسا للجمهورية

LBCI
أخبار لبنان
04:05

التحضيرات في قصر بعبدا قبيل انتخاب رئيس جديد للجمهورية (فيديو)

LBCI
خبر عاجل
03:44

وصول ميقاتي ولودريان الى مجلس النواب

LBCI
آخر الأخبار
03:18

النائب نعمة افرام للـLBCI: مع التوافق حول قائد الجيش اما اذا لم ينجح "فلكلّ حادث حديث"

LBCI
خبر عاجل
03:13

النائب جميل السيد للـLBCI: اليوم يُصدّقون على تعيين قائد الجيش من قبل الدول وانا لن أصدّق وهذا الرئيس عليه ان يُثبت شرعيّته بالممارسة والحكومة والسيادة في ارض الجنوب

LBCI
آخر الأخبار
03:05

النائب الان عون للـLBCI: سأصوّت لقائد الجيش والتوافق حول اسمه يكتمل

LBCI
آخر الأخبار
02:57

نجاة صليبا للـLBCI: اليوم في رئيس وبلشنا نعمّر وخلص الدمار

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
14:43

هذه آخر أرقام إحصاءات خيارات النواب والكتل النيابية لرئاسية الجمهورية...

LBCI
أخبار لبنان
10:52

حتى الساعة السادسة اليكم آخر الاحصاءات لخيارات النواب والكتل النيابية للانتخابات الرئاسية..

LBCI
أخبار لبنان
05:35

فيديو- بري عند بدء الدورة الاولى قبل رفع الجلسة لساعتين: "بدي اضهرلي شي ساعتين لبرّا اعمل شوية مشاورات ... اللي بدو يتغدى يتغدى.. اللي بدو يجيب ساندويشة .. يصطفلو"

LBCI
أخبار لبنان
06:00

مصدر من الثنائي امل - حزب الله يكشف: الإتصالات تتكثف على مستويين... اليكم التفاصيل

LBCI
أخبار لبنان
03:48

حتى الساعة..اليكم آخر الارقام الرئاسيّة

LBCI
أخبار لبنان
10:23

فرنجية: أعلن سحب ترشيحي...وادعم قائد الجيش

LBCI
خبر عاجل
02:49

بحسب معلومات للـLBCI لقاء آخر حصل عند الواحدة ونصف فجراً بين معاون الرئيس بري علي حسن خليل والموفد السعودي في مقر الأخير واتسمت الاجواء بالايجابية

LBCI
خبر عاجل
03:13

النائب جميل السيد للـLBCI: اليوم يُصدّقون على تعيين قائد الجيش من قبل الدول وانا لن أصدّق وهذا الرئيس عليه ان يُثبت شرعيّته بالممارسة والحكومة والسيادة في ارض الجنوب

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More