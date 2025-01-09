أجبرتهم على الإخلاء... حرائق لوس أنجلوس تدّمر منازل مشاهير هوليوود

تسببت سلسلة الحرائق التي اندلعت منذ السابع من كانون الثاني في جنوب كاليفورنيا في الولايات المتحدة والتي امتدت إلى اجزاء من لوس انجلوس في تدمير العديد من المنازل والأحياء السكنية، ما أجبر السكان على مغادرة منازلهم.

وفي التفاصيل، غادر العديد من المشاهير والنجوم في هوليوود منازلهم ومن بينهم بن أفليك، ماندي مور، ليتون ميستر وآدم برودي وغيرهم.

وتفاعل النجوم والمشاهير مع الحرائق عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي ومن بينهم النجمة باريس هيلتون التي نشرت مقطع فيديو أظهر منزلها في ماليبو بعد تدميره.

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A post shared by Paris Hilton (@parishilton)





وكشف الممثل مارك هاميل في منشور عبر حسابه على انستغرام أنه غادر منزله الواقع في ماليبو أيضاً، ودعا الجمهور إلى البقاء في أمان بعيداً عن الخطر.

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