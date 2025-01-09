"نحبك كثيراً"... مريم أوزرلي تحتفل بعيد ميلاد ابنتها في أجواء مميزة (صور وفيديو)

نشرت الممثلة التركية الشهيرة مريم أوزرلي مجموعة من الصور عبر حسابها على انستغرام والتي ظهرت فيها أثناء احتفالها بعيد ميلاد ابنتها "ليلي" الرابع في أجواء مميزة.

وظهرت أوزرلي إلى جانب كل من ابنتيها لارا وليلي وهي ترتدي الشعر المستعار باللون الأشقر بالإضافة إلى قميص مع صورة دمية "باربي".

ووثقت أوزرلي في المنشور أجواء الحفل المستوحى من عالم دمية "باربي" بالإضافة إلى الزينة الملونة وقالب الحلوى المميز على شكل "باربي".

وأرفقت أوزرلي المنشور بعبارة: "عيد ميلاد سعيد ليلي، نحبك كثيراً".