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حرائق لوس أنجلوس تعطل ترشيحات "الأوسكار"... إليكم التفاصيل!
فنّ
2025-01-09 | 05:43
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حرائق لوس أنجلوس تعطل ترشيحات "الأوسكار"... إليكم التفاصيل!
حرائق لوس أنجلوس تعطل ترشيحات "الأوسكار"... إليكم التفاصيل!
أعلنت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة تمديد فترة التصويت على ترشيحات جوائز الأوسكار لعام 2025 جراء الحرائق المدمرة التي اجتاحت جنوب كاليفورنيا وأجزاء من لوس أنجلوس.
وقررت الأكاديمية تمديد فترة التصويت التي بدأت يوم أمس الأربعاء لمدة يومين اضافيين، مضيفةً أنه سيتم إعلان ترشيحات جوائز الأوسكار يوم الأحد 19 كانون الثاني.
وأعلنت الأكاديمية عن هذه التغييرات في رسالة بثتها يوم أمس الأربعاء والتي جاء فيها: "نقدم أعمق تعازينا للأفراد الذين تأثروا بالحرائق المدمرة في جميع أنحاء جنوب كاليفورنيا".
وكشفت الأكاديمية في الرسالة أيضاً عن تأجيل عرض الأفلام الروائية الدولية إلى موعد يحدد لاحقاً.
وأكدت الأكاديمية أن الممثل الكوميدي كونان أوبراين سيقدم حفل توزيع جوائز الأوسكار الذي سيقام في موعده المحدد أي في 2 آذار.
المصدر
فنّ
أنجلوس
ترشيحات
"الأوسكار"...
إليكم
التفاصيل!
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