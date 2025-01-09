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"ويكد" يتصدر ترشيحات جوائز نقابة ممثلي الشاشة في هوليوود
فنّ
2025-01-09 | 06:19
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"ويكد" يتصدر ترشيحات جوائز نقابة ممثلي الشاشة في هوليوود
"ويكد" يتصدر ترشيحات جوائز نقابة ممثلي الشاشة في هوليوود
تصدرت النسخة السينمائية من المسرحية الاستعراضية "ويكد" ترشيحات جوائز نقابة ممثلي الشاشة (Screen Actors Guild Awards - SAG) يوم أمس الأربعاء، وهي مكافآت بارزة يُنظر إليها على أنها مؤشر جيد لجوائز الأوسكار.
حصل فيلم "ويكد"، بطولة سينثيا إيريفو وأريانا غراندي، على خمسة ترشيحات، بينها عن فئة "أفضل طاقم ممثلين"، الأكثر شهرة في جوائز SAG.
وستنافس سينثيا إيريفو على لقب أفضل ممثلة رئيسية مع ديمي مور، عن دورها في فيلم "ذي سبستنس" للمخرجة الفرنسية كورالي فارجا، أو باميلا أندرسون عن دورها في فيلم "ذي لاست شوغيرل".
وحصل فيلم "إيه كومبليت أنّون" ("A Complete Unknown") الذي يتناول السنوات الأولى لحياة بوب ديلان، على أربعة ترشيحات، فيما حصل فيلم "إميليا بيريز" للمخرج الفرنسي جاك أوديار، والذي حقق نجاحا لافتا في حفلة توزيع جوائز غولدن غلوب، على ثلاثة ترشيحات.
وأعلن المنظمون الأربعاء أن الأفلام الثلاثة ستتنافس مع الفيلم الفائز بجائزة السعفة الذهبية في كان "أنورا" للمخرج شون بيكر، وفيلم الإثارة الفاتيكاني "كونكلاف"، على جائزة "أفضل طاقم ممثلين".
على الرغم من حصوله على ثلاث جوائز غولدن غلوب، لم يحصل فيلم "ذي بروتاليست"، وهو فيلم طويل عن مهندس معماري نجا من محرقة اليهود (الهولوكوست) ويحاول إعادة بناء حياته في الولايات المتحدة، إلا على ترشيح واحد، لأدريان برودي في فئة أفضل ممثل رئيسي.
ويتنافس الأخير مع رالف فاينس في دوره في فيلم "كونكلاف" وتيموثي شالاميه عن دوره في فيلم "إيه كومبليت أنّون".
وعلى صعيد التلفزيون، يتصدر مسلسل "شوغن"، الذي فاز بجوائز "إيمي" و"غولدن غلوب"، السباق مع خمسة ترشيحات.
وكان من المقرر في الأصل الإعلان عن الترشيحات في حفلة الأربعاء، لكن جرى إلغاؤها بسبب حرائق الغابات المستعرة في لوس أنجلوس.
كما أرجئت للسبب نفسه الأربعاء حفلة توزيع جوائز اختيار النقاد Critics Choice Awards، إحدى أبرز فعاليات موسم الجوائز السنوي في هوليوود، بعدما كان مقررا إجراؤها الأحد.
تُقدَّم جوائز نقابة ممثلي الشاشة (SAG) من جانب الممثلين، وبالتالي تُعتبر مؤشرا جيدا لجوائز الأوسكار. ويشكل الممثلون الجهة الأكثر أهمية داخل أكاديمية فنون الصور المتحركة وعلومها، المسؤولة عن توزيع جوائز الأوسكار.
ومن المقرر أن تقام حفلة توزيع جوائز نقابة ممثلي الشاشة في 23 شباط المقبل في لوس أنجلوس، وستُبث عبر خدمة نتفليكس للعام الثاني على التوالي.
المصدر: فرانس برس
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