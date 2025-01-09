"مبروك لإلنا"... مايا دياب تعبّر عن سعادتها: وأخيرًا

مبرووووووووووك لإنا القائد الرئيس جوزيف عون..وأخيراً❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ #الرئيس_اللبناني #رئيس_الجمهوريّة #القائد_جوزف_عون
— Maya Diab (@mayadiab) January 9, 2025
مبرووووووووووك لإنا القائد الرئيس جوزيف عون..وأخيراً❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ #الرئيس_اللبناني #رئيس_الجمهوريّة #القائد_جوزف_عون
فخامة الإسم .. فخامة الرئيس
القائد #جوزيف_عون #رئيس_الجمهوريّة #لبنان_الجديد #لبنان 🇱🇧 pic.twitter.com/pm0I3HzUWf
— Maya Diab (@mayadiab) January 9, 2025
فخامة الإسم .. فخامة الرئيس
القائد #جوزيف_عون #رئيس_الجمهوريّة #لبنان_الجديد #لبنان 🇱🇧 pic.twitter.com/pm0I3HzUWf