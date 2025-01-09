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"مبروك لنا جميعا"... نوال الزغبي: على أمل أن يكون عهد الازدهار والسلام واستعادة لبنانا

"مبروك لنا جميعا"... نوال الزغبي: على أمل أن يكون عهد الازدهار والسلام واستعادة لبنانا



بعد انتخاب العماد جوزيف عون كرئيس جديد للجمهورية، شاركت الفنانة نوال الزغبي رسالة تهنئة للبنان عبر حسابها على منصة إكس.



وجاء في رسالة نوال الزغبي: "مبروك لنا جميعا.. مبروك للبنان رئيسه الجديد العماد جوزيف عون.. على أمل أن يكون عهد الازدهار والسلام واستعادة لبنانا كما عرفه العالم أجمع بلد الريادة والثقافة والفنون".