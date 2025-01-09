على أنغام أغنية "من مدرسة الحربية"... عاصي الحلاني يهنّئ الرئيس الجديد

على أنغام أغنية "من مدرسة الحربية"... عاصي الحلاني يهنّئ الرئيس الجديد



بعد انتخاب العماد جوزيف عون كرئيس جديد للجمهورية، شارك الفنان عاصي الحلاني مقطع فيديو تضمن مجموعة من الصور للرئيس الجديد وصور جمعته به.



وفي التفاصيل، اختار عاصي الحلاني أن يكون المنشور مصحوبًا بكلمات أغنيته "من مدرسة الحربية" التي جاء فيها: "من مدرسة الحربية بالبدلة العسكرية منعت الفتنة جمعت الكل إسلام ومسيحية".



وأرفق عاصي الحلاني المنشور برسالة جاء فيها: "مبروك للبنان عماد الوطن رئيس الوطن على أمل ان يكون عهد جديد حامل للبنان الأستقرار والأمان والازدهار والأنفتاح على العالم العربي والغربي بما فيه مصلحة لبنان والشعب اللبناني الف مبروك فخامة الرئيس العماد جوزيف عون".