على أنغام أغنية "من مدرسة الحربية"... عاصي الحلاني يهنّئ الرئيس الجديد

مبروك للبنان عماد الوطن رئيس الوطن على أمل ان يكون عهد جديد حامل للبنان الأستقرار والأمان والازدهار والأنفتاح على العالم العربي والغربي بما فيه مصلحة لبنان والشعب اللبناني الف مبروك فخامة الرئيس العماد جوزيف عون 🇱🇧❤️🙏 pic.twitter.com/M3kBM4u94K
— Assi El Hallani (@assihallani) January 9, 2025
مبروك للبنان عماد الوطن رئيس الوطن على أمل ان يكون عهد جديد حامل للبنان الأستقرار والأمان والازدهار والأنفتاح على العالم العربي والغربي بما فيه مصلحة لبنان والشعب اللبناني الف مبروك فخامة الرئيس العماد جوزيف عون 🇱🇧❤️🙏 pic.twitter.com/M3kBM4u94K