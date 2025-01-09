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ميريام فارس تتفاعل مع نتيجة الاستحقاق الرئاسي... هذا ما نشرته

ميريام فارس تتفاعل مع نتيجة الاستحقاق الرئاسي... هذا ما نشرته



شاركت الفنانة اللبنانية ميريام فارس رسالة هنّأت فيها لبنان بانتخاب الرئيس الجديد جوزيف عون لرئاسة الجمهورية بعد فراغ دام طويلا.



وجاء في رسالة ميريام فارس: "ما بيحمينا وبيجمعنا وبيخلّي بلدنا يعيش بسلام إلاّ الجيش اللبناني وقائده. مبروك للبنان وشعبه انتخاب العماد جوزيف عون رئيساً للجمهورية، مع إيماننا الكبير ببناء بلد جديد كلنا سوا إيد بإيد".