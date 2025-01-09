سعد رمضان يوجّه رسالة معبّرة إلى الرئيس جوزيف عون... ماذا جاء فيها؟

سعد رمضان يوجّه رسالة معبّرة إلى الرئيس جوزيف عون... ماذا جاء فيها؟



بعد التطورات الأخيرة في الشأن الرئاسي، عبّر الفنان سعد رمضان عن سعادته لانتخاب العماد جوزيف عون رئيسًا للجمهورية.



وفي التفاصيل، كتب سعد رمضان رسالة تهنئة معبّرة عبر حسابه على منصة إكس جاء فيها: "الف مبروك فخامة الرئيس جوزيف عون، شخص بكل فترة قيادته للجيش ما شفنا منو الا كل خير ووفاء لهالوطن ومواقف مُشرّفة".



وختم سعد رمضان حديثه قائلا: "يا رب تكون المرحلة الجديدة ع لبنان مرحلة سيادة واستقلال حقيقي، ويرجع لبنان اللي كلنا منحلم في".