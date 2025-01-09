سعد رمضان يوجّه رسالة معبّرة إلى الرئيس جوزيف عون... ماذا جاء فيها؟

الف مبروك فخامة الرئيس #جوزيف_عون
شخص بكل فترة قيادته للجيش ما شفنا منو الا كل خير ووفاء لهالوطن ومواقف مُشرّفة
يا رب تكون المرحلة الجديدة ع لبنان مرحلة سيادة واستقلال حقيقي
ويرجع لبنان اللي كلنا منحلم في 🇱🇧#لبنان_الجديد #لبنان #سعد_رمضان pic.twitter.com/0P002Y5HaT
— Saad Ramadan (@SaadRamadan) January 9, 2025
الف مبروك فخامة الرئيس #جوزيف_عون
شخص بكل فترة قيادته للجيش ما شفنا منو الا كل خير ووفاء لهالوطن ومواقف مُشرّفة
يا رب تكون المرحلة الجديدة ع لبنان مرحلة سيادة واستقلال حقيقي
ويرجع لبنان اللي كلنا منحلم في 🇱🇧#لبنان_الجديد #لبنان #سعد_رمضان pic.twitter.com/0P002Y5HaT