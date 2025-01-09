"ألف مبروك للبنان"... ماغي بو غصن: يا رب يكون عهد توافق وبناء الوطن

"ألف مبروك للبنان"... ماغي بو غصن: يا رب يكون عهد توافق وبناء الوطن



نشرت الممثلة اللبنانية ماغي بو غصن رسالة هنّأت فيها لبنان بانتخاب الرئيس الجديد جوزيف عون.



وعبّرت ماغي بو غصن عن أملها بالمرحلة القادمة حيث جاء في رسالتها: "ألف مبروك للبنان انتخاب رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون".



وأضافت ماغي بو غصن: "يا رب يكون عهده.. عهد توافق وبناء الوطن اللي منحلم فيه بدعم الشعب والجيش اللبناني.. وعهد خير وفرج لكل اللبنانيين".