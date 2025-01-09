نينا عبد الملك تفاجئ متابعيها بخطوة لافتة... هل ارتدت الحجاب؟

نينا عبد الملك تفاجئ متابعيها بخطوة لافتة... هل ارتدت الحجاب؟

فاجأت الفنانة اللبنانية نينا عبد الملك متابعيها بخطوة لافتة إذ قامت بحذف كافة صورها على مواقع التواصل الاجتماعي، لتطل وهي ترتدي الحجاب في صورة نشرتها عبر منصة انستغرام.



وفي التفاصيل، احتفظت نينا عبد الملك بصورها من مرحلة الطفولة، ولكنها لم تقم بتوضيح أي تفاصيل حول قرارها المفاجئ.



كذلك، أثارت خطوة نينا عبد الملك آراء وردود فعل متنوعة ومختلفة بين صفوف متابعيها.