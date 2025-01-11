عبد المنعم عمايري يتعرّض للضرب في سوريا أمام ابنته... والأخيرة ترفع الصوت: "بلد حرة؟!" (صور)

تعرّض الممثل السوري عبد المنعم عمايري لاعتداء عنيف على يد مسلح أمام أعين بناته في سوريا، وفق ما أعلنت ابنته مريم عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

ورغم انتشار شائعات تنفي الواقعة، أكّدت مريم عبر خاصية القصص القصيرة على إنستغرام صحة الحادثة، مشيرة إلى أن والدها لن ينفي الخبر.

ونشرت مريم سلسلة من المنشورات عبر إنستغرام وجهت فيها رسالة غاضبة إلى المتابعين والمسؤولين، متسائلة: "بلد حرة؟! وين الحرية إذا واحد ضرب أبي قدام عيوني؟! هي الأمانة والثقة ببناء بلد جديدة!".

كما شاركت صورة تظهر والدها على سرير المستشفى وكتبت: "الحمدلله عسلامتك حبيب البي"، في إشارة إلى حالته الصحية بعد الاعتداء.

من جهة أخرى، تداول مستخدمو الإنترنت مقطع فيديو للممثل السوري في حالة غضب إلى جانب عدد من الرجال، لكن مريم أوضحت أن الفيديو قديم.