حرائق لوس أنجلوس تطال ميل غيبسون... خسر قصره الفاخر بقيمة أكثر من 23 مليون دولار! (فيديو)

تحدث المخرج والممثل الأسترالي ميل غيبسون، الحائز على جائزة الأوسكار، عن مشاعره عندما فقد قصره الفاخر البالغ قيمته 23.5 مليون دولار، بعد أن التهمته حرائق لوس أنجلوس المدمرة.

وأوضح غيبسون، البالغ من العمر 69 عامًا، أنه اكتشف احتراق منزله أثناء تسجيله حلقة من برنامج جو روغان يوم الجمعة. لاحقًا، تحدث عن المأساة في مقابلة مع لورا إنغراهام على قناة فوكس نيوز، حيث وصف الحدث بأنه "تطهير غريب".

وقال غيبسون: "هذه أشياء مادية، قد تكون قابلة للاستبدال أو لا، لكننا ما زلنا هنا. أحاول النظر إلى الأمر من زاوية مختلفة كنوع من التطهير."

عندما أدرك أن منزله مهدد بالدمار، سارع الممثل إلى قصره في ماليبو برفقة ابنه لإنقاذ ما يمكن إنقاذه. وتمكنا فقط من الهروب بجوازي السفر وبعض الوثائق المهمة، بينما دمرت النيران مقتنياته الثمينة، بما في ذلك أعمال فنية وكتب نادرة تعود للقرن السادس عشر.

وأشار إلى الظروف الصعبة التي ساهمت في انتشار الحرائق، مثل الرياح الشديدة، متسائلًا عن وجود أشخاص متورطين عمدًا في إشعالها.

ويُذكر أن حرائق لوس أنجلوس الكارثية، التي دخلت يومها الرابع، أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 10 أشخاص، في حين أطلقت الشرطة سلسلة من الاعتقالات وسط تقارير عن عمليات نهب متزايدة.