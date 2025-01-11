باريس هيلتون تفقد منزلها في حريق "كينيث" المدمر... ومشاهد توثق الفاجعة (فيديو)

شاركت النجمة الأميركية باريس هيلتون لمحة مؤثرة عن المعاناة التي يعيشها عدد كبير من الأميركيين، بمن فيهم المشاهير، بعد تفشي حريق "كينيث" المدمر في لوس أنجلوس.

وفي منشور عبر حسابها على إنستغرام، نشرت صورة لمنزلها الذي دُمّر بالكامل بفعل النيران، وقد التُقط الفيديو أثناء غروب الشمس، مما زاد المشهد مأساوية.

وعبّرت باريس عن حزنها العميق من خلال نص مرفق بالصورة، حيث تحدثت بصدق عن مشاعرها وصعوبة رؤية ذكرياتها تتحول إلى رماد.