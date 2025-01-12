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مع تصاعد حرائق لوس أنجلوس... ما مصير حفل جوائز غرامي لهذا العام؟
فنّ
2025-01-12 | 03:38
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مع تصاعد حرائق لوس أنجلوس... ما مصير حفل جوائز غرامي لهذا العام؟
مع تصاعد حرائق لوس أنجلوس... ما مصير حفل جوائز غرامي لهذا العام؟
مع استمرار حرائق الغابات في لوس أنجلوس وكل أنحاء جنوب كاليفورنيا، لا يزال مصير حفل توزيع جوائز غرامي السنوي بدورته الـ67 غير واضح، وفق ما نقل موقع "
ديلي ميل
" البريطاني.
وفي التفاصيل، كان قد تم تحديد موعد الحفل يوم الأحد الواقع في 2 شباط الذي سيُبث على قناة CBS، حيث تهيمن النجمة بيونسيه على القائمة وفق عدد الترشيحات.
ولم يتم الإعلان حتى الآن عن مقدّم حفل هذا العام، وكذلك لم يتم الإفصاح عن قائمة الفنانين الذين سيشعلون الأجواء.
وأبلغت مصادر "هوليوود ريبورتر" أن المناقشات جرت لتأجيل العرض أو تحويل الحدث الضخم إلى مناسبة لجمع تبرعات.
ويأتي ذلك بعد تأجيل حفل توزيع جوائز اختيار النقاد 2025 رسميا إلى 26 كانون الثاني وسط الحرائق المدمرة في كل أنحاء لوس أنجلوس.
وستحدد الأيام القليلة القادمة القرار النهائي بشأن مصير حفل توزيع جوائز غرامي السنوي.
وكان قد تم الإعلان عن ترشيحات الحفل في تشرين الثاني الفائت، حيث تصدرت بيونسيه القائمة كما حصد فنانون آخرون، بما في ذلك بيلي إيليش، تشارلي إكس سي إكس، كيندريك لامار وبوست مالون 7 ترشيحات.
وتلقت النجمة تايلور سويفت 6 ترشيحات إجمالاً، بالإضافة إلى تشابيل روان وسابرينا كاربنتر.
ويُذكر أن أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة أرجأت ترشيحات الأوسكار لعام 2025 نظرا لتصاعد الأوضاع الخطيرة ومدّدت فترة التصويت.
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