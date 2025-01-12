رغم الدمار الهائل والنيران القريبة... منازل ستيف غوتنبرغ وغيره من النجوم صامدة (فيديو وصور)

رغم الدمار الهائل والنيران القريبة... منازل ستيف غوتنبرغ وغيره من النجوم صامدة (فيديو وصور)







وفي التفاصيل، دمّر الحريق المتواصل العديد من منازل المشاهير الفاخرة في المنطقة، بما في ذلك عقارات النجمات آنا فاريس، هايدي مونتاغ، باريس هيلتون وريكي ليك ولكن منزل غوتنبرغ لا يزال قائمًا على الرغم من المآسي المحيطة به.



وقال غوتنبرغ، البالغ من العمر 66 عامًا، لوكالة "أسوشيتد برس": "لقد استيقظت هذا الصباح واهتممتُ بحالتي العقلية والنفسية، لأنني كنتُ شاهدًا على الكثير من المآسي خلال الأيام الثلاثة الفائتة".



وأضاف غوتنبرغ: "هناك حقًا الكثير من الألم بسبب ما يحصل، أفعل كل ما في وسعي للمساعدة في تخفيفه"، وفق ما نقل موقع "



والجدير ذكره أن غوتنبرغ كان في مقدمة الداعمين في وقت سابق من هذا الأسبوع حيث ساعد في نقل السيارات المهجورة بعيدًا عن مسار شاحنات الإطفاء. استطاع منزل الممثل ستيف غوتنبرغ في منطقة باسيفيك باليساديس الصمود وسط الحرائق الهائلة والمدمرة التي اندلعت مطلع هذا الأسبوع واجتاحت الحي الذي يسكن فيه.وفي التفاصيل، دمّر الحريق المتواصل العديد من منازل المشاهير الفاخرة في المنطقة، بما في ذلك عقارات النجمات آنا فاريس، هايدي مونتاغ، باريس هيلتون وريكي ليك ولكن منزل غوتنبرغ لا يزال قائمًا على الرغم من المآسي المحيطة به.وقال غوتنبرغ، البالغ من العمر 66 عامًا، لوكالة "أسوشيتد برس": "لقد استيقظت هذا الصباح واهتممتُ بحالتي العقلية والنفسية، لأنني كنتُ شاهدًا على الكثير من المآسي خلال الأيام الثلاثة الفائتة".وأضاف غوتنبرغ: "هناك حقًا الكثير من الألم بسبب ما يحصل، أفعل كل ما في وسعي للمساعدة في تخفيفه"، وفق ما نقل موقع " ديلي ميل " البريطاني.والجدير ذكره أن غوتنبرغ كان في مقدمة الداعمين في وقت سابق من هذا الأسبوع حيث ساعد في نقل السيارات المهجورة بعيدًا عن مسار شاحنات الإطفاء.





كذلك، استطاع منزل الممثل توم هانكس الذي تبلغ قيمته ملايين الدولارات الصمود على الرغم من تواجده على مقربة من النيران التي تسببت فيها الرياح القوية.