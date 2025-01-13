فيلم "دان اوف ثيفز 2: بانتيرا" يتصدر ترتيب شباك التذاكر في أميركا الشمالية

أعلنت شركة "إكزبيتر ريليشنز" المتخصصة أن فيلم "دان اوف ثيفز 2: بانتيرا" تصدر ترتيب شباك التذاكر في أميركا الشمالية، وذلك وفق تقديرات أصدرتها يوم أمس الأحد.وحقق الفيلم الذي يمثل عودة المحقق "بيغ نيك" ورجل العصابات "دوني" إلى الشاشة الكبيرة، عائدات بـ15,5 مليون دولار .وفي فيلم الحركة هذا، يواصل الممثل جيرارد بتلر بحثه عبر أوروبا عن او ساي جاكسون جونيور، المتورّط هذه المرة في تجارة الماس ومافيا "بانثر".وقال المحلل ديفيد غروس "إنها انطلاقة جيدة للجزء الثاني من السلسلة البوليسية"، مضيفا ان "أرقام عطلة نهاية الأسبوع أتت أعلى من المتوسط بالنسبة إلى هذا النوع".وتابع ان "هذا النوع من الأفلام مُنجز للجمهور لا للنقاد، والنقاط التي وضعها المشاهدون جيدة جدا (ب+ سينماسكور).وتراجع إلى المركز الثاني فيلم "موفاسا: ذي لاين كينغ" من إنتاج شركة ديزني، محققا عائدات بـ13,2 مليون دولار. وبعد انطلاقة مدوية في الأسبوع الماضي، يواصل الفيلم أداءه الجيد في دور السينما في الولايات المتحدة وكندا.وحلّ ثالثا في الترتيب فيلم "سونيك ذي هيدجهوغ 3" من إنتاج "براماونت بيكتشرز"، مع إيرادات بلغت 11 مليونا.وكانت المرتبة الرابعة من نصيب فيلم "نوسفيراتو" الذي تتولى البطولة فيه الممثلة وعارضة الأزياء ليلي روز ديب، إذ تؤدي دور امرأة شابة محاصرة في قبضة مصاص دماء.وحقق الفيلم الذي شارك فيه أيضا الممثلان نيكولاس هولت ووليم دافو، 6,8 ملايين دولار.وجاء في المرتبة الخامسة فيلم "فايانا 2" من إنتاج شركة "ديزني"، والذي يمثل عودة بطلته البولينيزية إلى الشاشة. وقد حقق 6,5 ملايين دولار.وفي ما يأتي بقية الأعمال في ترتيب الأفلام العشرة الأولى:6- "ايه كومبليت أنوون" (5 ملايين دولار).7- "ويكد" (5 ملايين دولار).8- "بايبي غيرل" (3,1 ملايين دولار).9- "ذي لاست شوغيرل" (1,5 مليون دولار).10- "غلادييتر 2" (1,2 مليون دولار).المصدر: فرانس برس