بعدما غادر منزله بسبب الحرائق... ليوناردو دي كابريو في مرمى الانتقادات والسبب: طائرة خاصة؟!

بعدما غادر منزله بسبب الحرائق... ليوناردو دي كابريو في مرمى الانتقادات والسبب: طائرة خاصة؟!

شوهد ليوناردو دي كابريو وحبيبته عارضة الأزياء فيتوريا سيريتي لدى وصولهما إلى المكسيك على متن طائرة خاصة يوم الجمعة الفائت وسط حرائق لوس أنجلوس المدمرة.



وبدا دي كابريو الذي ظهر وهو يرتدي سترة غير رسمية وقبعة بيسبول، في حالة جيدة عند نزوله من الطائرة إلى جانب سيريتي.



وانتقد الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي دي كابريو المعروف بدفاعه المستمر عن البيئة بعدما استقل طائرة خاصة للوصول إلى المكسيك في ظل الحرائق التي تلتهم غابات ومنازل عدّة في لوس أنجلوس.