بقالب حلوى "مذهل"... زين مالك يحتفل بعيد ميلاده الـ 32 على طريقته! (صور)

بقالب حلوى "مذهل"... زين مالك يحتفل بعيد ميلاده الـ 32 على طريقته! (صور)

احتفل نجم فرقة "وان دايركشن" السابق زين مالك بعيد ميلاده الـ32 يوم الأحد الفائت عبر حسابه على انستغرام.



ونشر مالك صورة له وهو يحمل قالب حلوى مستوحى من سلسلة ألعاب فيديو "لاست أوف أوس" (Last of Us) عبر خاصية القصص المصورة وكتب: "شكراً لكم على كل تمنياتكم لعيد ميلادي الـ32. لقد رأيت المشاريع والحملات التي قمتم بها لمساعدة الآخرين، شكراً لكم لجمعكم الأموال لأسباب قريبة من قلبي".



كما نشر مالك صورة ثانية أظهرت قالب الحلوى بشكل أوضح، والذي تضمن اسمه باللغة الإنجليزية بأحرف كبيرة وكتب: "هذا القالب هو أفضل قالب حلوى تناولته منذ 32 عاماً".