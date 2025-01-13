مايا دياب تهنئ رئيس الحكومة الجديد: "لبنان عم يرجع على خريطة المجد من جديد"

مايا دياب تهنئ رئيس الحكومة الجديد: "لبنان عم يرجع على خريطة المجد من جديد"

علّقت الفنانة اللبنانية مايا دياب على المستجدات الأخيرة في لبنان وخاصة بعد تكليف القاضي نواف سلام تشكيل الحكومة الجديدة في لبنان.



ونشرت دياب صورة جمعت رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وسلام عبر خاصية القصص المصورة على انستغرام وكتبت: "لبنان يستقبل رجال الدولة الحقيقيين، بعد العماد القائد جوزاف عون اليوم يُنتخب رجل العدل القاضي نواف سلام رئيساً للحكومة الجديدة".



وتابعت: "شكراً لكل نائب صوت له ولكل دولة ساهمت بهذا الانتصار... لبنان عم يرجع على خريطة المجد من جديد".