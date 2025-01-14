تحوّل إلى رماد... حرائق لوس أنجلوس تدّمر منزل نجمة تركية شهيرة!

تحوّل إلى رماد... حرائق لوس أنجلوس تدّمر منزل نجمة تركية شهيرة!

خسرت الممثلة التركية بيرين سات وزوجها المغني كنان دوغلو منزلهما في لوس أنجلوس بعد الحرائق المستعرة التي اندلعت الأسبوع الفائت ودمرت الغابات والعديد من المنازل والأحياء السكنية.



وفي التفاصيل، قام الثنائي التركي الشهير بشراء المنزل الواقع في لوس أنجلوس في عام 2014 مقابل 1.2 مليون دولار.



وطالت الحرائق في الأيام الماضية منازل العديد من المشاهير أبرزهم باريس هيلتون، وبيلا حديد، وآدم برودي وميل غيبسون.