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التجديد للألمانية إيريس كنوبلوك رئيسة لمهرجان كان السينمائي

فنّ
2025-01-15 | 15:00
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التجديد للألمانية إيريس كنوبلوك رئيسة لمهرجان كان السينمائي
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التجديد للألمانية إيريس كنوبلوك رئيسة لمهرجان كان السينمائي

التجديد للألمانية إيريس كنوبلوك رئيسة لمهرجان كان السينمائي

جدّد مهرجان كان السينمائي تعيين الألمانية إيريس كنوبلوك رئيسة له لولاية مدتها ثلاث سنوات، وفق ما أعلن منظّموه الأربعاء.

وأوضحت الجمعية الفرنسية للمهرجان السينمائي الدولي في بيان أن كنوبلوك انتُخِبت "بالإجماع" لولاية جديدة تمتد إلى 30 حزيران 2028، بعدما كانت اختيرت عام 2022 لشغل هذا المنصب خلفا للفرنسي بيار ليسكور.

وأمضت كنوبلوك، البالغة من العمر 61 عاما، التي درست الحقوق، معظم مسيرتها المهنية في استوديوهات "وورنر"، إحدى أكبر شركات الإنتاج السينمائي الأميركية، وتولت إدارة أنشطتها في فرنسا وجزء كبير من أوروبا حتى توليها رئاسة المهرجان.

وأعربت كنوبلوك في بيان عن اعتزازها "بنجاح الدورتين الأخيرتين" من المهرجان، وعن فرحها بمواصلة مهمتها.

وأكدت التزامها جعل المهرجان "مكانا للمساواة والتقدير للجميع، مع إيلاء اهتمام خاص للمرأة".

وشددت الجمعية على أن كنوبلوك "متعلقة بشدة بالقيم الأوروبية، وملتزمة الدفاع عن السينما سواء في فرنسا أو على الصعيد العالمي"، مذكّرة بأنها "صاحبة رؤية حديثة، فضلا عن دعمها التنوع والابتكار في القطاعات الإبداعية".

ولم يعلن المهرجان بعد عن تشكيلة لجنة التحكيم لدورته الثامنة والسبعين التي تقام من 13 إلى 24 أيار المقبل، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".

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