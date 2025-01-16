دانييلا رحمة لناصيف زيتون وشقيقها: "شو بحبكن" (فيديو)

دانييلا رحمة لناصيف زيتون وشقيقها: "شو بحبكن" (فيديو)

عبّرت الممثلة اللبنانية دانييلا رحمة عن مدى حبّها لزوجها الفنان السوري ناصيف زيتون وشقيقها شربل في لقطة مميزة جمعتهما معًا.



وشاركت دانييلا رحمة عبر خاصية الستوري على منصة انستغرام مقطع فيديو لزوجها وشقيقها وهما يتبادلان الحديث أثناء تواجد العائلة في أحد المطاعم.



ووسط الأجواء العائلية المميزة، كتبت دانييلا رحمة: "شو بحبكن".