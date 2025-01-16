قضية انتحال شخصية براد بيت تعود إلى الواجهة... هذا ما حذّر منه ناطق باسم الممثل الأميركي

قضية انتحال شخصية براد بيت تعود إلى الواجهة... هذا ما حذّر منه ناطق باسم الممثل الأميركي

حذّر ناطق باسم الممثل براد بيت محبيه من المحتالين الذين يستغلون صورته، بعدما عرضت محطة تلفزيونية فرنسية تقريرا عن امرأة تعرضت للاحتيال من قبل أشخاص انتحلوا صفة النجم الهوليوودي.



وفي التفاصيل، قال ناطق باسم الممثل لمجلة "إنترتينمنت ويكلي" الثلاثاء: "من الرهيب أن يستغل المحتالون العلاقة القوية بين المعجبين والمشاهير" وأضاف أنه "تذكير مهم بعدم استجابة الطلبات غير المرغوب فيها عبر الإنترنت، وخصوصا إذا كان مصدرها ممثلون ليسوا على وسائل التواصل الاجتماعي"، مثل براد بيت.



وفي برنامج على محطة "تي اف 1" الفرنسية، روت امرأة خمسينية تُدعى آن أظهرت وجهها بوضوح أمام الكاميرا، إنها دفعت 830 ألف يورو لمحتالين ادعوا أنهم براد بيت من خلال إرسال صور شخصية مزيفة لها ووثائق هوية جرى تزويرها باستخدام الذكاء الاصطناعي لتبديد شكوكها.



وادعى براد بيت المزيف حاجته إلى المال لدفع تكاليف عملية جراحية لاستئصال سرطان الكلى، ما مكّنه من ابتزاز مبالغ كبيرة من هذه المرأة، التي أصيبت بالاكتئاب وحاولت الانتحار ثلاث مرات، كما ذكر التقرير أنها تقدمت بشكوى، وهي الآن ترقد في مستشفى متخصص في علاج الاكتئاب الحاد.



ومنذ عرض التقرير، أصبحت المرأة موضع سخرية من جانب مستخدمي الإنترنت الذين انتقدوا ما اعتبروه تصرفا ساذجا منها، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".



وعلى إثر ذلك، بادرت "تي اف 1" إلى سحب الحلقة من منصاتها الثلاثاء، بعد "موجة من المضايقات ضد أحد الشهود"، بحسب ما كتبت القناة الفرنسية عبر صفحة برنامجها "Sept à Huit" على منصة إكس.



وانتقد بعض مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي المحطة التلفزيونية لعدم حمايتها الضحية التي لم تكن ربما تُدرك عواقب عرض قصتها علنا.



وظهرت عمليات الاحتيال القائمة على استغلال العواطف منذ بدايات البريد الإلكتروني، لكنّ بروز الذكاء الاصطناعي أدى إلى زيادة خطر سرقة الهوية والخدع والاحتيال عبر الإنترنت، بحسب الخبراء.



وكانت قد أوقفت الشرطة الإسبانية 5 أشخاص في أيلول الفائت بتهمة الاحتيال على امرأتين وسرقة 325 ألف يورو منهما عبر انتحال شخصية براد بيت عبر الإنترنت وعلى تطبيق واتساب.