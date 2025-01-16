بعد تعرّضه لهجوم مروع في منزله... ما هي آخر تطورات حالة سيف علي خان الصحية؟

بعد تعرّضه لهجوم مروع في منزله... ما هي آخر تطورات حالة سيف علي خان الصحية؟

تعرض نجم بوليوود الشهير سيف علي خان لطعنات متعددة على يد مقتحم لمنزله في مومباي اليوم الخميس ولكن الأطباء أعلنوا أن حالته لم تعد خطيرة بعد أن أجروا له جراحة، وفق ما نقلت وكالة "رويترز".



وفي التفاصيل، أضاف الأطباء للصحفيين أن خان، البالغ من العمر 54 عاما، "في سبيله للتعافي التام" بعد الطعنات التي أصابت عموده الفقري والرقبة واليد.



وقال الدكتور نيتن دانجي "تلقى إصابة بالغة في الحبل الشوكي للعمود الفقري من ناحية الصدر بسبب غرس سكين في العمود الفقري. أجريت جراحة لإزالة السكين وعلاج التسرب في السائل الشوكي".



وقالت الشرطة ووسائل إعلام محلية إن خان تعرض للهجوم بعد منتصف الليل بفترة وجيزة عندما حاول منع متسلل من اقتحام منزله في حي باندرا الراقي.



وأشارت الشرطة إلى أن عاملة في المنزل تعرضت أيضا للهجوم وتتلقى العلاج.



وقال مسؤول كبير في الشرطة للصحفيين إنهم حددوا هوية المهاجم وأطلقوا عملية ملاحقة بحثا عنه وأضاف "المتهم حاول الدخول عبر مخرج الحريق. يبدو أنها محاولة سرقة".



وطالب نجوم وزعماء المعارضة في البلاد الشرطة بتكثيف الإجراءات الأمنية في المدينة.

وكانت قد أصدرت صباح اليوم، زوجته الممثلة الهندية كارينا كابور، بيانًا طلبت فيه من وسائل الإعلام والمعجبين عدم التكهن بشأن تفاصيل الحادث وحالة خان الصحية، مشيرة إلى أن التحقيقات جارية من قبل الشرطة.