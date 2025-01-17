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رحيل الممثلة المسرحية والسينمائية البريطانية جوان بلورايت عن 95 عاما

فنّ
2025-01-17 | 11:00
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رحيل الممثلة المسرحية والسينمائية البريطانية جوان بلورايت عن 95 عاما
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رحيل الممثلة المسرحية والسينمائية البريطانية جوان بلورايت عن 95 عاما

رحيل الممثلة المسرحية والسينمائية البريطانية جوان بلورايت عن 95 عاما

توفيت الخميس عن 95 عاما الممثلة المسرحية والسينمائية البريطانية الكبيرة جوان بلورايت الحائزة جائزتي غولدن غلوب وأرملة الممثل والمخرج لورانس أوليفييه، على ما أعلنت عائلتها الجمعة.

وافادت العائلة في بيان بأن بلورايت "توفيت بسلام (...) محاطة بأحبائها".

وأضاف البيان أن "مسيرتها الفنية اللامعة ستبقى راسخة في ذاكرة الكثيرين"، وأن "ابناءها ريتشارد وتامسين وجولي كيت وعائلاتهم وأصدقاءها الكثر سيعتزون بها دائما".

وكانت بلورايت لنحو 30 عاما زوجة الراحل لورانس أوليفييه، أحد أساطير المسرح والسينما البريطانيين.

وكانت جوان بلورايت المولودة عام 1929 في شمال إنكلترا، إحدى الممثلات الأكثر شعبية في جيلها حيث بدأت مسيرتها الفنية على المسرح في الخمسينات.

وكانت مسرحيتا "ذي تشيرز" لأوجين يونسكو و"لوك باك إن آنغر" للكاتب البريطاني جون أوزبورن باكورة نجاحاتها.

وحققت جوان النجاح في السينما أيضا، وفازت بجائزَتي غولدن غلوب عن دورها في فيلم السيرة "ستالين" والفيلم الكوميدي "ذي إنتشانتد أبريل".

ورُشحت الراحلة عام 1993 لجائزة الأوسكار لأفضل ممثلة مساعدة عن دورها في "ذي إنتشانتد أبريل" أيضا، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".

وفي عام 2001، نشرت سيرتها الذاتية "وهذا ليس كل شيء: مذكرات جوان بلورايت"، ولكنها اعتزلت عام 2014 بعدما فقدت بصرها.

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