بعد مسيرة حافلة بالنجاحات... وفاة الممثل المصري فكري صادق

بعد مسيرة حافلة بالنجاحات... وفاة الممثل المصري فكري صادق



توفي الممثل المصري القدير فكري صادق وفق ما أعلنه عضو نقابة المهن التمثيلية الممثل منير مكرم صباح اليوم، عن عمر ناهز الـ 80 عاماَ.



وفي التفاصيل، كتب منير مكرم عبر حسابه الرسمي على منصة فيسبوك: "الفنان الكبير فكري صادق في ذمه الله".



ويُذكر أن الراحل وُلد عام 1945 في محافظة القاهرة، وبدأ مسيرته الفنية في مطلع السبعينيات بعد تخرجه من معهد الفنون المسرحية.



وبدأ فكري صادق مشواره الفني في عام 1972 من خلال فيلم "صور ممنوعة"، وتعاقبت الأعمال الفنية المتنوعة التي شكّلت علامات بارزة في تاريخ السينما والمسرح المصري، نذكر منها "امرأتان ورجل"، "زمن عماد الدين"، "المرافعة" وغيرها.