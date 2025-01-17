في خطوة إنسانية لافتة... سيلينا غوميز وخطيبها يدعمان رجال الإطفاء والمتطوعين بهذه الطريقة

في خطوة إنسانية لافتة... سيلينا غوميز وخطيبها يدعمان رجال الإطفاء والمتطوعين بهذه الطريقة



تطوعت النجمة العالمية سيلينا غوميز برفقة خطيبها المنتج بيني بلانكو لمساعدة متضرري حرائق الغابات في لوس أنجلوس.



وفي التفاصيل، ارتدى الثنائي الأقنعة لاتخاذ الاحتياطات اللازمة أثناء مساهمتهما في دعم القضية الإنسانية.



وأتت هذه الخطوة لتقديم الدعم إلى رجال الإطفاء والشرطة والمتطوعين الذين يحاولون السيطرة على حرائق الغابات المستمرة في لوس أنجلوس.



وفي هذا السياق، شاركت سيلينا غوميز مجموعة من اللقطات عبر خاصية الستوري على منصة انستغرام، وهي تقوم بتوزيع الطعام والماء شخصيًا على الأفراد الذين كانوا يعملون على مدار الساعة للسيطرة على الحرائق الخطيرة.



وكتبت سيلينا غوميز رسالة قصيرة مفادها: "أنا ممتنة لهؤلاء الأشخاص".