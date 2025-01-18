"ربي ارحمني برحمتك"... فنانة لبنانية شهيرة تتعرض لوعكة صحية وهذه التفاصيل!

"ربي ارحمني برحمتك"... فنانة لبنانية شهيرة تتعرض لوعكة صحية وهذه التفاصيل!

تعرضت الفنانة اللبنانية مي حريري لوعكة صحية دخلت على اثرها إلى المستشفى خلال الأيام القليلة الفائتة، وذلك بحسب ما نشرته عبر حسابها على انستغرام.



وفي التفاصيل، نشرت حريري مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو عبر خاصية القصص المصورة على انستغرام أثناء وجودها في المستشفى، طمأنت من خلالها الجمهور على وضعها الصحي من دون الكشف عن تفاصيل مرضها.





