"التريو اللبناني في الرياض"... لحظات من المرح تجمع عمار شلق ووسام صليبا وطوني عيسى في Joy Awards (فيديو)

"التريو اللبناني في الرياض"... لحظات من المرح تجمع عمار شلق ووسام صليبا وطوني عيسى في Joy Awards (فيديو)

عبّر كل من عمار شلق ووسام صليبا وطوني عيسى عن تفاؤلهم بالاوضاع في لبنان وذلك لحظة وصولهم إلى السجادة البنفسجية في حفل توزيع جوائز Joy Awards لعام 2025، في حديث خاص للـLBCI.



واجتمع النجوم جنباً إلى جنب على السجادة البنفسجية وسيطرت على اللقاء الذي جمعهم أجواء من المرح، إذ قال شلق: "انا من الـ77 متفائل".



