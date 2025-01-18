في Joy Awards... طوني عيسى وامونة عيد يعبّران عن حماسهما لاستقبال مولودهما الثاني: "أنا ناطرة الصبي" (فيديو)

عبّر الممثل اللبناني طوني عيسى وزوجته أمونة عيد عن حماسهما لاستقبال مولودهما الثاني لحظة وصولهما إلى السجادة البنفسجية للمشاركة في حفل توزيع جوائز Joy Awards لعام 2025.

وقال عيسى في حديث خاص للـLBCI: "أنا كتير متحمس لشوفو وشوف وجو بس يخلق اذا بيشبهني أو ما بيشبهني".

ومن جهته، توقعت زوجته أمونة أن يشبه الطفل والده على عكس شقيقته التي تشبهها والمغرمة بوالدها"، مضيفةً: "أنا ناطرة الصبي".

وفاجأ الممثل وسام صليبا الثنائي لاحقاً بمداخلة طريفة مازح خلالها عيسى الذي قال له: "بتحب امها كتير والصبي بحب امو وأنا مين بحبني؟".