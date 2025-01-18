"مجهود خارق"... طلال الجردي يشيد بحفل Joy Awards وهذا ما تمناه! (فيديو)

"مجهود خارق"... طلال الجردي يشيد بحفل Joy Awards وهذا ما تمناه! (فيديو)

أشاد الممثل اللبناني طلال الجردي بحفل توزيع جوائز Joy Awards لعام 2025، مهنئاً المملكة العربية السعودية على هذا الحدث الفني الضخم.



وقال الجردي في حديث للـLBCI: "ألف مبروك، هذا مجهود خارق"، متمنياً أن "نشهد حفلات مماثلة في لبنان".