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صابر الرباعي يوجه رسالة أمل إلى لبنان عبر الـLBCI... هذا ما قاله (فيديو)

صابر الرباعي في رسالة إلى لبنان عبر الـLBCI... هذا ما قاله (فيديو)

قال النجم التونسي صابر الرباعي لحظة وصوله للمشاركة في حفل توزيع جوائز Joy Awards لعام 2025: "هذا الحدث يجعلنا نفتخر بهذه المناسبات المميزة".



وفي حديث للـLBCI، وجه الرباعي رسالة إلى لبنان قائلاً: "نأمل أن يتوحد لبنان أكثر وأن ينظر شعبه إليه كالأرزة وكالعلم اللبناني بعيداً عن الأمور الأخرى".