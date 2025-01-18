"أشعر أنني محظوظة"... هذا ما كشفته رزان جمال عن شخصيتها الجديدة للـLBCI! (فيديو)

"أشعر أنني محظوظة"... هذا ما كشفته رزان جمال عن شخصيتها الجديدة للـLBCI! (فيديو)

عبرت الممثلة اللبنانية رزان جمال عن فخرها وسعادتها للمشاركة في حفل توزيع جوائز Joy Awards لعام 2025 الذي يقام مساء اليوم السبت في الرياض.



ولفتت جمال في حديث للـLBCI إلى أن الشخصية التي تقدمها حالياً في مسلسل القدر، من بطولتها إلى جانب الممثلين قصي خولي وديمة قندلفت، هي شخصية مختلفة عن شخصيتها في مسلسل الثمن، مضيفةً: "هذا ما جذبني للدور وأشعر أنني محظوظة".