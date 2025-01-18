حفل توزيع جوائز Joy Awards 2025... إليكم لائحة بأسماء الفائزين!

أقيم مساء اليوم السبت حفل توزيع جوائز صُناع الترفيه Joy Awards لعام 2025 في الرياض، وذلك ضمن فعاليات موسم الرياض في المملكة العربية السعودية.



وحضر الحفل نخبة من ألمع النجوم العرب والأجانب، وتضمن لوحات راقصة وغنائية مميزة بمشاركة نجوم عالميين أبرزهم أندريا بوتشيلي وهانز زيمر.



وكرّم الحفل الضخم أبرز الوجوه الفنية مسلطاً الضوء على مسيرتهم ونجاحاتهم، وذلك بعد تصويت الجمهور لنجومهم المفضلين عبر تطبيق جوي أووردز.



إليكم لائحة بأسماء الجوائز والفائزين في هذا الحفل المميز:



جائزة أفضل مسلسل خليجي: مسلسل "شباب البومب"

جائزة أفضل مسلسل مصري: مسلسل "نعمة الأفوكادو"

جائزة أفضل مسلسل مشرقي: مسلسل مدرسة الروابي للبنات

جائزة أفضل ممثلة عن فئة المسلسلات: الممثلة القديرة هدى حسين

جائزة أفضل ممثل عن فئة المسلسلات: الممثل سامر اسماعيل

جائزة أفضل رياضي: سالم الدوسري

جائزة أفضل رياضية: هتان السيف

جائزة شخصية العام: النجم الأميركي ماتيو ماكونهي

جائزة أفضل أغنية: أغنية "الجو" للفنان ماجد المهندس

جائزة أفضل فنان: الفنان السعودي عايض

جائزة أفضل فنانة: الفنانة أصالة نصري

جائزة الوجه الجديد المفضل عن فئة الموسيقى: راكان آل ساعد

جائزة الأغنية الأكثر رواجاً على مدار العام: أغنية "هيجيلي موجوع" للفنان تامر عاشور وأغنية "هو انت مين" للفنانة أنغام

جائزة أفضل فيلم: ولاد رزق 3: القاضية

جائزة أفضل ممثلة عن فئة الأفلام: الممثلة هنا الزاهد

جائزة أفضل ممثل عن فئة الأفلام: الممثل هشام ماجد

جائزة صناع الترفيه الفخرية: هيريثيك روشان

جائزة صناع الترفيه الفخرية: المنتج والمخرج البريطاني غاي ريتشي

جائزة صناع الترفيه الفخرية: المخرج المصري محمد عبد العزيز

جائزة صناع الترفيه الفخرية: المصمم اللبناني زهير مراد

جائزة صناع الترفيه الفخرية: الممثلة الكويتية القديرة مريم الصالح، الممثل الكويتي القدير ابراهيم الصلال، الممثل والمخرج السعودي سعد خضر، الممثل السعودي عبد الرحمن الخطيب، الممثل والمخرج والمؤلف الكويتي عبد الرحمن العقل، الممثل والمنتج السعودي علي ابراهيم، الممثل والمؤلف القطري غانم السليطي، الممثل والمخرج السعودي محمد الطويان

جائزة صناع الترفيه الماسية: صاحب السمو الملكي الأمير والشاعر الراحل بدر بن عبد المحسن

جائزة الوجه الجديد المفضل عن فئة المسلسلات: العنود عبد الحكيم

جائزة أفضل مؤثر: أحمد القحطاني "شونق بونق"

جائزة أفضل مؤثرة: نارين عمارة "نارين بيوتي"

جائزة أفضل مخرج عن فئة المسلسلات: رشا شربتجي

جائزة الانجاز مدى الحياة: الفنان القدير ياسر العظمة

جائزة الانجاز مدى الحياة: الممثل والمخرج الأميركي مورغان فريمان

جائزة الانجاز مدى الحياة: النجم الإيطالي أندريا بوتشيلي

جائزة الانجاز مدى الحياة: معالي الأستاذ عبدالله المحيسن

جائزة الانجاز مدى الحياة: الموسيقي الألماني هانز زيمر

جائزة الانجاز مدى الحياة: الفنان عبدالله الرويشد

جائزة الانجاز مدى الحياة: المخرج الكوري جاي كي يون

جائزة أفضل مخرج عن فئة الأفلام: المخرج طارق العريان