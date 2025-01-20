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فيلم "موفاسا" يتصدر شباك التذاكر في أميركا مجدداً (فيديو)

فنّ
2025-01-20 | 07:32
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فيلم &quot;موفاسا&quot; يتصدر شباك التذاكر في أميركا مجدداً (فيديو)
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فيلم "موفاسا" يتصدر شباك التذاكر في أميركا مجدداً (فيديو)

أصدرت شركة "إكزبيتر ريليشنز" الأحد تقديرات عن استعادة فيلم "موفاسا: ذي لاين كينغ" صدارة ترتيب شباك التذاكر في أميركا الشمالية، عقب عطلة نهاية الاسبوع الطويلة الممتدة إلى الاثنين.

ويُتوقَع أن يحقق الفيلم التحريكي الفائق الواقعية 15,5 مليون دولار من الجمعة إلى الاثنين، مما يرفع إجمالي إيرادات عروضه المستمرة منذ خمسة اسابيع في الولايات المتحدة وكندا إلى نحو 210 ملايين دولار.

وهذا الاثنين عطلة وطنية في الولايات المتحدة، بمناسبة ذكرى ولادة مارتن لوثر كينغ جونيور، مما دفع "إكزبيتر ريليشنز" إلى تضمين إيرادات هذا اليوم في إجمالي إيرادات عطلة نهاية الأسبوع.

وكان فيلم الحركة "دِن اوف ثيفز 2: بانتيرا" انتزع الصدارة من "موفاسا" الأسبوع الفائت.

ويحلّ في المركز الثاني في الترتيب الجديد الفيلم الكوميدي الذي انطلقت عروضه الجمعة "وان أوف ذيم دايز" One of Them Days من بطولة المغنية الأميركية سزا.

ووفقا للشركة المتخصصة، فقد حقق هذا الفيلم الذي بلغت ميزانيته 14 مليون دولار أداء أفضل بين الجمعة والأحد من "موفاسا" الذي أنتجته "ديزني" بموازنة ضخمة بلغت 200 مليون دولار، ولكن من المتوقع أن تتفرمل إيراداته الاثنين ليبلغ مجموعها 14 مليون دولار.

وكان المركز الثالث من نصيب فيلم آخر بدأت عروضه الجمعة هو "وولف مان" Wolf Man للمخرج الأسترالي لي وانيل. ويُتوقع أن تصل حصيلة مبيعات تذاكر فيلم الرعب هذا إلى 12 مليون دولار خلال أيامه الأربعة الأولى في دور العرض (12,5 مليون دولار مع العروض التمهيدية).

وتلاه في المرتبة الرابعة فيلم "سونيك ذي هيدجهوغ 3" الذي قدرت إيراداته خلال عطلة نهاية الأسبوع بنحو 10,3 ملايين دولار، وبنحو 218 مليون دولار في خمسة أسابيع.

وحصل على المركز الخامس فيلم "فايانا 2" بإيرادات بلغت 8,4 ملايين دولار (445 مليون دولار في ثمانية أسابيع).

وكالة فرانس برس

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