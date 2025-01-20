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سيلفي فارتان تسدل الستارة على مسيرة فنية دامت 63 عاما
فنّ
2025-01-20 | 11:00
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سيلفي فارتان تسدل الستارة على مسيرة فنية دامت 63 عاما
سيلفي فارتان تسدل الستارة على مسيرة فنية دامت 63 عاما
كانت نجمة موسيقى الـ"ييه-ييه" الشعبية والفنانة الاستعراضية الموهوبة سيلفي فارتان التي ستودّع المسرح في عمر الثمانين بثلاث حفلات في باريس في نهاية الأسبوع الجاري، صاحبة أغنيات استفزازية في بعض الأحيان وألحان حزينة في كثير منها، تذكّر بغربتها من وطنها الأصلي بلغاريا.
وتُحيي المغنية الفرنسية التي شكلت ثنائيا شهيرا مع النجم الراحل جوني هاليداي حفلاتها الثلاث الأخيرة في باريس الجمعة والسبت والأحد تحت عنوان "Je tire ma révérence".
وتسدل فارتان بذلك الستارة على مسيرة فنية دامت 63 عاما كانت خلالها واحدة من أبرز الفنانات الناطقات بالفرنسية، مع رصيد يضم نحو 50 ألبوما بيعت منها نحو 40 مليون نسخة، وتصدرت ألفي غلاف مجلة، اي أكثر مما حظيت به نجمات فرنسيات أخريات كبريجيت باردو وكاترين دونوف.
ومن بين أغنياتها البالغ عددها الإجمالي نحو 1500، ما حقق نجاحا واسعا على غرار "La plus belle pour aller danser" عام 1964 التي كتبها شارل أزنافور واحتلت مراكز متقدمة في قوائم الأغنيات الأكثر رواجا في مختلف أنحاء العالم، فتصدرت في اليابان، وحلت ثانية في فرنسا وإسبانيا.
وحققت فارتان هذه المسيرة الباهرة رغم كونها دخلت مجال الغناء مصادفةً، وروَت يوما: "منذ أن كنت في السادسة، كنت أرغب في أن أصبح ممثلة. ثم أخذتني الحياة إلى مكان آخر".
ولدت فارتان في 15 آب 1944 في بلدة إسكريتز في بلغاريا، ونشأت في العاصمة صوفيا حيث كان والدها يعمل في السفارة الفرنسية.
وكانت في الثامنة من عمرها عندما تركت عائلتها في بلغاريا هربا من النظام الشيوعي وانتقلت إلى فرنسا بواسطة قطار الشرق السريع، وكانت البدايات صعبة بالنسبة لعائلة فارتان التي عاشت في غرفة فندق لمدة خمس سنوات.
وظهر هذا التمزق في الانتماء بوضوح في أغاني فارتان، ومن أشهرها "La Maritza"، وهو اسم نهر يعبر بلغاريا حيث قالت ذات مرّة "الأغنيات الجميلة حزينة، والحزن يلازمني منذ الطفولة".
وبدأت مسيرتها الفنية عام 1961، عندما جعلها شقيقها إيدي تتغيب عن المدرسة لتسجيل أغنية "Panne d'essence" مع فرانكي جوردان، وحصدت فارتان التي كانت في السابعة عشرة نجاحا فوريا، واعتلت بعدها للمرة الأولى خشبة الأولمبيا.
ومنذ ذلك الحين، ظهرت فارتان مرارا وتكرارا طوال عقود على هذا المسرح الباريسي الشهير، وفي بعض الأحيان كان يرافقها نجوم عالميون مستقبليون مثل فرقة البيتلز عام 1964. (...)
وعندما أعلنت فارتان في 2024 أنها تعتزم الاعتزال، قالت إنها لا تريد أن تموت على المسرح.
وقالت لوكالة فرانس برس في تشرين الثاني الماضي إن اعتزالها قرار "لا رجعة فيه" واضافت فارتان "لقد عشت على بركان منذ بداياتي قبل 63 عاما. لقد أنجزت الكثير، وينبغي تاليا، في وقت ما، أن يهدأ المرء قليلا. لقد حان الوقت لذلك".
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