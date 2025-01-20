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في ألبانيا... معرض يستبدل وجوه شخصيات تاريخية في اللوحات بصور ترامب (صور)
فنّ
2025-01-20 | 12:30
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في ألبانيا... معرض يستبدل وجوه شخصيات تاريخية في اللوحات بصور ترامب (صور)
في ألبانيا... معرض يستبدل وجوه شخصيات تاريخية في اللوحات بصور ترامب (صور)
تحوّل نصب تذكاري سابق للديكتاتورية الشيوعية في تيرانا، إلى معرض فني لتمجيد دونالد ترامب الذي يتولى مهام الرئاسة الأميركية رسميا الاثنين، من خلال أعمال للرسام الألباني أفني دلفينا.
ويعدّد دلفينا، البالغ من العمر 69 عاما، الذي كرّس نحو 40 عملا لـ"مثله الأعلى" موضوعات اللوحات التي يظهر فيها الرئيس الاميركي.
ونرى شخصيات تاريخية في اللوحات مُستبدلة بترامب، كما في لوحة يبدو فيها قيصرا يعانق تمثال الحرية الذي له ملامح زوجته ميلانيا.
وفي لوحة "إن أحدا منكم لن يسلّمني" التي تمثل العشاء الأخير للمسيح، تُستبدل رؤوس الرسل برأس دونالد ترامب.
وفي لوحة أخرى، يظهر الزعماء الأوروبيون على متن قارب نجاة، يرتدون سترات برتقالية، بينما يقف ترامب مرتديا بزة رسمية ويعزف على الكمان. وقد اعتُبرت هذه اللوحة مؤشرا إلى سفينة تايتانيك.
وقال ديلفينا لوكالة فرانس برس إنّ "كل اللوحات تدعو العامّة إلى الدخول في حوار ليروا في انتصار ترامب قصة عالم يعيش أزمة وجودية".
وبالإضافة إلى ترامب، أظهر الرسام فنانين أميركيين معروفين بمعارضتهم لترامب كلاجئين، وأشادت لورا بريفيو، وهي سائحة إيطالية من بيرغامو، بـ"رؤية مثيرة للاهتمام لعالم حقيقي وللفن الذي يجعلنا نفكّر، سواء كنّا مع ترامب أو ضده".
وقالت أمينة المعرض مانجولا زافارا "مع لغة فنية غنية وديناميكية، وموضوعات استفزازية وسخرية لاذعة، يمثل دلفينا رساما ملتزما اختار عرض حقيقته".
وقال الرسام الذي يرغب في أن يقدّم لترامب لوحة "الموجة" التي تُظهر الرئيس الاميركي وهو يخرج من موجة لـ"جعل أميركا عظيمة مجددا"، "إنه عمل استغرق أربع سنوات وولد من غضب شديد إزاء هجمات على روح متحررة مثل ترامب".
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