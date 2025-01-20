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الشرطة الهندية تلقي القبض على متورط في عملية طعن سيف علي خان... وهذه آخر التطورات

فنّ
2025-01-20 | 14:35
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الشرطة الهندية تلقي القبض على متورط في عملية طعن سيف علي خان... وهذه آخر التطورات
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الشرطة الهندية تلقي القبض على متورط في عملية طعن سيف علي خان... وهذه آخر التطورات

أعلنت الشرطة الهندية أنه تم إلقاء القبض على محمد شريف الإسلام شهزاد من بنغلاديش صباح الأحد بتهمة مهاجمة الممثل سيف علي خان، وهو مهاجر غير شرعي.

وفي التفاصيل، كشفت الممثلة سهى علي خان في حديث لها مع وسائل الإعلام، أن شقيقها الممثل سيف علي خان يتماثل للشفاء.

وقالت سهى علي خان: "نحن سعداء لأنه يتعافى بشكل جيد، ونحن ممتنون للغاية، ونشعر بالبركة والامتنان. شكرًا لكم على كل تمنياتكم".

وكانت قد أصدرت زوجة خان، الممثلة الهندية كارينا كابور، بيانًا طلبت فيه من وسائل الإعلام والمعجبين عدم التكهن بشأن تفاصيل الحادث وحالة خان الصحية، مشيرة إلى أن التحقيقات جارية من قبل الشرطة.

ويُذكر أن الممثل الهندي سيف علي خان كان قد تعرض لهجوم في منزله من قبل متسلل، ما أدى إلى إصابته بطعنات عدة. 
 

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