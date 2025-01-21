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بعد أقل من أسبوع على تعرضه للطعن... سيف علي خان يغادر المستشفى
فنّ
2025-01-21 | 07:18
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بعد أقل من أسبوع على تعرضه للطعن... سيف علي خان يغادر المستشفى
ذكرت وسائل إعلام محلية في الهند أن الممثل الهندي سيف علي خان غادر المستشفى في مومباي اليوم الثلاثاء بعد أقل من أسبوع على طعنه بسكين في شجار مع متسلل اقتحم منزله.
وفي التفاصيل، غادر خان وهو يبتسم لكاميرات التلفزيون من سيارته ويلوح بيده الملفوفة بضمادة، وفق ما نقلت وكالة "رويترز".
وكانت قد ألقت الشرطة القبض يوم الأحد على مشتبه به يعتقد أنه من بنغلادش، فيما يتصل بالهجوم، وتواصل التحقيق في الجريمة.
وقال نائب مفوض الشرطة ديكشيت جيدام في مؤتمر صحفي إن المشتبه به الذي ألقي القبض عليه على مشارف مومباي كان يستخدم اسم فيجاي داس لكن من المعتقد أن اسمه محمد شريف الإسلام شهزاد، وكان يعمل في وكالة للتنظيف بعد وصوله للمدينة قبل خمسة أو ستة أشهر.
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