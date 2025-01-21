وفاة المخرج الفرنسي برتران بلييه عن 85 عاما

توفي المخرج الفرنسي برتران بلييه مساء الإثنين عن 85 عاما، على ما أعلنت عائلته لوكالة فرانس برس الثلاثاء.



وقد طبع بلييه بأفلامه الغنية بالحوارات الشيقة وأسلوبه الفكاهي اللاذع والمباشر، تاريخ السينما الفرنسية في سبعينات القرن العشرين وثمانيناته، وتعاون مع نجوم من الصف الأول أبرزهم جيرار دوبارديو.



وفاز برتران بلييه بجائزة الأوسكار لأفضل فيلم أجنبي في عام 1979 عن فيلم "Préparez vos mouchoirs"، وقال ابنه ليونارد بلييه لوكالة فرانس برس إن المخرج توفي "بسلام في منزله في باريس محاطا بزوجته وأبنائه".



وارتبط اسمه ارتباطا وثيقا بجيرار دوبارديو الذي بدأ مسيرته الفنية في عام 1974 في فيلم "Les Valseuses" إلى جانب باتريك ديوير وميو ميو، الذي أصبح من كلاسيكيات المكتبة السينمائية الفرنسية، خصوصا مع أسلوبه الفكاهي الفظ الذي كان صادما في زمنه.

وتواجه أعمال بلييه في الزمن الحالي انتقادات تأخذ عليها خصوصا ما يوصف بأنه كراهية للنساء وترويج للهيمنة الذكورية. (...)



وفي عام 1980، فاز الراحل بجائزة سيزار لأفضل كاتب سيناريو عن فيلم "Buffet froid"، ثم حصد جائزة لجنة التحكيم الكبرى في مهرجان كان و3 جوائز سيزار عن فيلم "Trop belle pour toi" سنة 1989، فضلا عن جائزة سيزار لأفضل ممثلة التي حصلت عليها كارول بوكيه. (...)



