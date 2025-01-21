ريتشارد غير في جلسة تصوير مع زوجته اليافعة... لن تصدقوا كيف أصبح الآن! (صور)

ظهر النجم العالمي ريتشارد غير وزوجته أليخاندرا سيلفا في غلاف عدد شباط من مجلةElle الإسبانية بإطلالة رومانسية تعكس انسجامهما العاطفي. وفي مقابلة مع المجلة، تحدث الثنائي عن انتقالهما للعيش في مدريد مع عائلتهما.

أليخاندرا، البالغة من العمر 41 عامًا، تنتمي إلى إسبانيا، بينما يبلغ زوجها ريتشارد 75 عامًا. وكان الزوجان قد أعربا في وقت سابق عن رغبتهما في الانتقال إلى إسبانيا مع ابنيهما، ألكسندر (5 سنوات) وجيمس (4 سنوات)، للاستقرار في أجواء أكثر هدوءًا.

ورغم الفارق العمري الذي يبلغ 33 عامًا والمسافة الجغرافية التي كانت تفصل بينهما في بداية علاقتهما، أكّد الثنائي أنهما يعيشان الآن أسعد مراحل حياتهما.