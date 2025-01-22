"يا بكري"... نادين الراسي تعايد ابنها في رسالة مؤثرة (صورة)

نشرت الممثلة اللبنانية نادين الراسي صورة جمعتها بابنها مارك حدشيتي عبر خاصية القصص المصورة على انستغرام بمناسبة عيد ميلاده.



ووجهت الراسي معايدة مؤثرة إلى ابنها والتي جاء فيها: "بركة الله ونعمه ورضاه عليك يا كبير البيت، يا حكيم بقلبك وفكرك وايمانك، يا بكري".