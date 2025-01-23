حفل توزيع جوائز الأوسكار 2025... إليكم القائمة الكاملة بأسماء المرشحين!

تصدر فيلم "إميليا بيريز" السباق نحو جوائز الأوسكار التي تقام حفلتها الـ97 في الثاني من آذار في لوس أنجلوس، بعدما حصد الخميس 13 ترشيحا، في رقم قياسي من نوعه لعمل غير ناطق بالإنكليزية، وفق ما نقلته وكالة "فرانس برس".في ما يأتي قائمة بالمرشحين في الفئات الرئيسية لجوائز الأوسكار بدورتها المقبلة هذا العام:- أفضل فيلم -"أنورا""ذي بروتاليست""إيه كومبليت أنّون""كونكلايف""دون: بارت تو""إميليا بيريز""آيم ستيل هير""نيكل بويز""ذي سبستنس""ويكد"- أفضل مخرج -جاك أوديار عن "إميليا بيريز"شون بيكر عن "أنورا"برايدي كوربت عن "ذي بروتاليست"جيمس مانغولد عن "إيه كومبليت أنّون"كورالي فارجا عن "ذي سبستنس"- أفضل ممثل -دريان برودي ("ذي بروتاليست")تيموثي شالاميه ("إيه كومبليت أنّون")كولمان دومينغو ("سينغ سينغ")رالف فاينز ("كونكلايف")سيباستيان ستان ("ذي أبرنتيس")- أفضل ممثلة -سينتيا إيريفو ("ويكد")كارلا صوفيا غاسكون ("إميليا بيريز")ميكي ماديسون ("أنورا")ديمي مور ("ذي سبستنس")فرناندا توريس ("آيم ستيل هير")- أفضل ممثل في دور ثانوي -يورا بوريسوف عن "أنورا"كيران كالكن عن "إيه ريل بين"إدوارد نورتون عن "إيه كومبليت أنّون"غي بيرس عن "ذي بروتاليست"جيريمي سترونغ عن "ذي أبرنتيس"- أفضل ممثلة في دور ثانوي -مونيكا باربارو عن "إيه كومبليت أنّون"أريانا غراندي عن "ويكد"فيليسيتي جونز عن "ذي بروتاليست"إيزابيلا روسيليني عن "كونكلايف"زويه سالدانيا عن "إميليا بيريز"- أفضل فيلم دولي -"إميليا بيريز" (فرنسا)"فلو" (لاتفيا)"ذي غيرل ويذ ذي نيدل" (الدنمارك)"آيم ستيل هير" (البرازيل)"ذي سيد أوف ذي سايكرد فيغ" ("بذرة التين المقدس"، ألمانيا)- أفضل فيلم رسوم متحركة -"فلو""إنسايد آوت 2""ميموار أوف إيه سنيل""والايس أند غروميت: فنجنس موست فول""ذي وايلد روبوت"- أفضل فيلم وثائقي طويل -"بلاك بوكس دياريز""نو آذر لاند""بورسلين وور""ساوندتراك تو إيه كو ديتا""شوغركين"