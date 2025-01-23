اندلاع حريق في سيارة شقيق عمرو دياب... والسبب: خلافات عائلية؟!

اندلع حريق في سيارة شقيق المغني المصري الشهير عمرو دياب أثناء وقوفها أمام منزل سائقه في مدينة الحوامدية، وذلك بحسب ما نقلته وسائل إعلام مصرية.وفي التفاصيل، ألقت الأجهزة الأمنية في الجيزة القبض على 3 متهمين في هذه الحادثة بالتزامن مع بدء النيابة العامة تحقيقاتها واجراء مراجعة شاملة لكاميرات المراقبة.وأظهرت التحقيقات الأولية أن المتهمين استخدموا مادة مشتعلة لاشعال النيران في السيارة بهدف الانتقام من السائق بسبب وجود خلافات عائلية بينهم.