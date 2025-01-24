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في أجواء مميزة... أنغام تحتفل بعيد ميلادها بحضور النجوم والمشاهير: هذا ما نشرته

فنّ
2025-01-24 | 05:45
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في أجواء مميزة... أنغام تحتفل بعيد ميلادها بحضور النجوم والمشاهير: هذا ما نشرته
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في أجواء مميزة... أنغام تحتفل بعيد ميلادها بحضور النجوم والمشاهير: هذا ما نشرته

احتفلت الفنانة المصرية أنغام بعيد ميلادها في أجواء مميزة إلى جانب عدد من النجوم والمشاهير.

ونشرت أنغام مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو عبر خاصية القصص المصورة على انستغرام، وثّقت من خلالها أجواء احتفالها بهذه المناسبة.

وظهرت أنغام خلال الحفل بفستان طويل باللونين الأسود والفضي أثناء رقصها إلى جانب النجوم والمشاهير قبل تقطيع قالب الحلوى الخاص بها.
 
 
 

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