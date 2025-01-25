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نجل أنجلينا جولي وبراد بيت يتعرّض لحادث سير... إليكم تفاصيل ما حصل! (فيديو وصور)

فنّ
2025-01-25 | 06:30
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نجل أنجلينا جولي وبراد بيت يتعرّض لحادث سير... إليكم تفاصيل ما حصل! (فيديو وصور)
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نجل أنجلينا جولي وبراد بيت يتعرّض لحادث سير... إليكم تفاصيل ما حصل! (فيديو وصور)

تعرض نجل الممثلة أنجلينا جولي وزوجها السابق الممثل براد بيت، باكس جولي لحادث على متن دراجته الكهربائية، وهو الحادث الثاني له في غضون 6 أشهر فقط.

وفي التفاصيل، أظهرت الصور التي نشرها موقع TMZ باك وهو يتحدث إلى صاحبي السيارة التي اصطدم بها أثناء ركوب دراجته في لوس فيليز يوم أمس الجمعة.

وزعم موقع TMZ أن باك كان "يقود دراجته في الشارع من دون استخدام يديه" عندما انعطف واصطدم بالسيارة.

ولحسن الحظ، لم يتعرّض نجل أنجلينا جولي أو صاحبي السيارة لأي أضرار جسدية، وغادر باك المكان على متن دراجته بعد تبادل المعلومات.

ويُذكر أنه في 29 تموز في العام الفائت، تم نقل باك إلى المستشفى بعد تعرضه لحادث سير في حي لوس فيليز في لوس أنجلوس. 
 
 

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