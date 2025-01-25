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بطلة "إميليا بيريز" تندد بتعرضها لحملة "كراهية مروعة"... والسبب: هويتها الجنسية؟

فنّ
2025-01-25 | 06:50
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بطلة &quot;إميليا بيريز&quot; تندد بتعرضها لحملة &quot;كراهية مروعة&quot;... والسبب: هويتها الجنسية؟
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بطلة "إميليا بيريز" تندد بتعرضها لحملة "كراهية مروعة"... والسبب: هويتها الجنسية؟

نددت الممثلة الإسبانية كارلا صوفيا غاسكون، المرشحة لنيل أوسكار أفضل ممثلة عن دورها في فيلم "إميليا بيريز"، بحملة "كراهية مروعة" تستهدفها بسبب هويتها الجنسية.

وقالت غاسكون خلال مؤتمر صحافي في أوروغواي على هامش مهرجان خوسيه إغناسيو السينمائي الدولي، "نواجه كراهية شديدة لمجرد أننا نصنع فيلما، أننا مختلفون، حتى لو أنني لا أعتبر نفسي مختلفة عن أي شخص بل متساوية مع الجميع ومختلفة كالجميع، لأنّ أحدا لا يشبه الآخر".

وتصدّر "إميليا بيريز" للمخرج الفرنسي جاك أوديار، وهو فيلم غنائي يروي قصة تحوّل جنسي لتاجر مخدرات مكسيكي، السباق نحو الأوسكار، ليصبح العمل غير الناطق بالإنكليزية الأكثر حصدا للترشيحات في تاريخ هذه المكافآت السينمائية العريقة.

وأصبحت بطلته كارلا صوفيا غاسكون أول ممثلة متحولة جنسيا تُرشَّح لجائزة أفضل ممثلة، ومن المقرر إقامة احتفال توزيع جوائز الأوسكار في الثاني من آذار، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".

وقالت الممثلة "لقد ذهب المنتقدون إلى قريتي لمعرفة ما إذا كان السكان يتذكرونني" وأضافت "هذا هراء، لأنني غادرتها قبل 30 عاما. سيكون هناك دائما من يقول: آه نعم، أتذكر أنّه كان يلعب كرة القدم"، وانتقدت أولئك الذين يزعمون معرفتهم بها فقط من أجل الظهور على التلفاز.

وشاركت كارلا صوفيا غاسكون في مسلسلات مكسيكية كثيرة قبل أن تعلن تحوّلها الجنسي في العام 2018 وتؤدي في "إميليا بيريز"، دور تاجر مخدرات قبل تحوّله الجنسي وبعده.

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