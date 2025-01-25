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تفاصيل يكشفها محامي ايساب روكي حول تهمة الاعتداء على تيريل إيفرون: "هدّده بمسدس وهمي"

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2025-01-25 | 12:30
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تفاصيل يكشفها محامي ايساب روكي حول تهمة الاعتداء على تيريل إيفرون: &quot;هدّده بمسدس وهمي&quot;
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تفاصيل يكشفها محامي ايساب روكي حول تهمة الاعتداء على تيريل إيفرون: "هدّده بمسدس وهمي"

أكد فريق الدفاع عن ايساب روكي الجمعة، أنّ مغني الراب الاميركي كان يحمل مسدسا وهميا عندما هدد صديقه السابق الذي اتّهمه بإطلاق النار عليه عام 2021.

وفي التفاصيل، يحاكم المغني البالغ 36 عاما، واسمه الحقيقي راكيم مايرز وهو أب لطفلين من المغنية ريهانا، أمام محكمة في لوس أنجلوس بتهمة الاعتداء بسلاح نصف آلي على تيريل إيفرون، أحد أصدقائه السابقين الذي أسس معه فرقة هيب هوب.

ويتهم إيفرون، المعروف أيضا باسم ايساب ريلي، المغني بإطلاق النار عليه مرات عدة خلال مشاجرة ليلية في شوارع هوليوود في تشرين الثاني 2021، ما أدى إلى إصابته بجروح طفيفة في اليد.

ووقع خلاف بين الصديقين السابقين لأن بعض أعضاء الفرقة شعروا بأنّ ايساب روكي أصبح متعجرفا منذ تحقيقه شهرة.

وقال محامي ايساب روكي، جو تاكوبينا، إن استياء إيفرون "هو العامل المحفز لهذا الحادث"، مضيفا "ريلي هو الذي سعى إلى وقوع شجار" وأوضح أن لقطات كاميرات المراقبة تظهره وهو يبادر بالمشاجرة.

وأكد المحامي أيضا أن السلاح الذي زعم أن ايساب روكي هدد به صديقه السابق كان عبارة عن اكسسوار بسيط لفيلم، يُستخدم في "مقاطع فيديو موسيقية" أو لإطلاق طلقات فارغة في بداية السباقات.

وأكد أن "الأدلة ستظهر بوضوح إذا ما كان يحمله المغني كان مجرّد مسدس فارغ (...)، مسدس وهمي"، مشددا على أن موكله وقع ضحية لمحاولة ابتزاز.

وبحسب المحامي، فتّش سبعة من عناصر الشرطة المكان الذي وقعت فيه المشاجرة بعد ساعات قليلة، ولم يعثروا على أي بقايا رصاصات أو أسلحة لكن إيفرون عاد إلى مكان الحادث بعد مغادرتهم، وقال إنه عثر على زوجا من الرصاصات عيار 9 ملم.
 
واعتبر المحامي أنّ هذه الأدلة قد يكون فبركها بنفسه وقال "إنه ليست سوى (...) محاولة ابتزاز متعمدة بشكل واضح من جانب ريلي لتمويلزوة  أسلوب حياة باذخ".

ويُفترض مواصلة المحاكمة الثلاثاء. (...)

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