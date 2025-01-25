الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
14
o
البقاع
7
o
الجنوب
13
o
الشمال
15
o
جبل لبنان
9
o
كسروان
16
o
متن
16
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
علاقات خاصة
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
14
o
البقاع
7
o
الجنوب
13
o
الشمال
15
o
جبل لبنان
9
o
كسروان
16
o
متن
16
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
رحلة البحث عن مسكن جديد مستمرة... ما حقيقة سعي جينيفر لوبيز للاستقرار بجوار منزل بن أفليك؟
فنّ
2025-01-25 | 14:30
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
رحلة البحث عن مسكن جديد مستمرة... ما حقيقة سعي جينيفر لوبيز للاستقرار بجوار منزل بن أفليك؟
شوهدت النجمة الأميركية جينيفر لوبيز في فندق بيفرلي هيلز يوم أمس الجمعة للاحتفال بعيد ميلاد مدير أعمالها بيني ميدينا وسط تقارير أفادت بأنها تبحث عن مسكن جديد بجوار منزل زوجها السابق بن أفليك.
وفي التفاصيل، اختارت النجمة إطلالة شتوية وأنيقة سيطر عليها الفرو، لون البيج ولمسة رمادية بالإضافة إلى حقيبة يد من جلد التمساح.
وأتى الاحتفال بعيد الميلاد بعد وقت قصير من التقارير التي أفادت بأن جينيفر لوبيز تسعى لشراء منزل فاخر بقيمة 20 مليون دولار في برينتوود، حيث استقرّ بن أفليك بعد انفصالهما وفقًا لموقع
TMZ
.
وفي حين أفادت التقارير بأن جينيفر لوبيز معجبة جدًا بالعقار، إلا أنها تشعر بـ"مخاوف جدية" بشأن جودة الهواء في المنطقة، خاصة بعد حرائق لوس أنجلوس التي أجبرت العديد من السكان، بما في ذلك بن أفليك، على الإخلاء.
وكشفت المصادر الصحفية أن جينيفر لوبيز تستعين باختصاصي لفحص جودة الهواء قبل المضي قدمًا في عملية الشراء، وفق ما نقل موقع "
ديلي ميل
" البريطاني.
آخر الأخبار
فنّ
البحث
مستمرة...
حقيقة
جينيفر
لوبيز
للاستقرار
بجوار
أفليك؟
التالي
النيابة العامة تسقط الملاحقات القضائية ضد المغني مارلين مانسون... وهذه التفاصيل
في خطوة لافتة... تعاون غير مسبوق يجمع هيفاء وهبي ونور عريضة والجمهور يتساءل (صورة)
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
اخبار البرامج
2024-12-30
رحلة البحث عن مريم مستمرة والأحداث تتصاعد: هل يجد محمود والدته؟
اخبار البرامج
2024-12-30
رحلة البحث عن مريم مستمرة والأحداث تتصاعد: هل يجد محمود والدته؟
0
أمن وقضاء
2024-11-13
غارة اسرائيلية على منزل في بلدة البازورية ما أدى إلى سقوط 3 شهداء وعمليات البحث مستمرة عن مفقودين
أمن وقضاء
2024-11-13
غارة اسرائيلية على منزل في بلدة البازورية ما أدى إلى سقوط 3 شهداء وعمليات البحث مستمرة عن مفقودين
0
آخر الأخبار
2025-01-21
رئيس الوزراء وزير الخارجية القطريّ: المفاوضات مستمرة في شأن المرحلة الثانية ونأمل ألا تكون بصعوبة المرحلة الأولى
آخر الأخبار
2025-01-21
رئيس الوزراء وزير الخارجية القطريّ: المفاوضات مستمرة في شأن المرحلة الثانية ونأمل ألا تكون بصعوبة المرحلة الأولى
0
آخر الأخبار
2025-01-20
ميقاتي لـ"عشرين 30": نأمل أن تنتج الحكومة الجديدة أمورا يوافق عليها مجلس النواب ونحن ندخل مرحلة جديدة فيها قراءة جديدة للأمور
آخر الأخبار
2025-01-20
ميقاتي لـ"عشرين 30": نأمل أن تنتج الحكومة الجديدة أمورا يوافق عليها مجلس النواب ونحن ندخل مرحلة جديدة فيها قراءة جديدة للأمور
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
فنّ
14:00
بعد الديو المبهر الذي جمعه بنيللي كريم... تامر حسني يشارك متابعيه كواليس التحضيرات (فيديو)
فنّ
14:00
بعد الديو المبهر الذي جمعه بنيللي كريم... تامر حسني يشارك متابعيه كواليس التحضيرات (فيديو)
0
فنّ
13:22
"ترقبونا"... عمرو دياب يفاجئ محبيه بخطوة جديدة وهذه التفاصيل!
فنّ
13:22
"ترقبونا"... عمرو دياب يفاجئ محبيه بخطوة جديدة وهذه التفاصيل!
0
فنّ
12:53
بالدبكة اللبنانية... نجوى كرم تشعل الأجواء على المسرح في مسقط (فيديو)
فنّ
12:53
بالدبكة اللبنانية... نجوى كرم تشعل الأجواء على المسرح في مسقط (فيديو)
0
فنّ
12:30
تفاصيل يكشفها محامي ايساب روكي حول تهمة الاعتداء على تيريل إيفرون: "هدّده بمسدس وهمي"
فنّ
12:30
تفاصيل يكشفها محامي ايساب روكي حول تهمة الاعتداء على تيريل إيفرون: "هدّده بمسدس وهمي"
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
2024-11-06
فيديو للغارة التي شنّت قرب مدرج المطار ليلا (فيديو)
أمن وقضاء
2024-11-06
فيديو للغارة التي شنّت قرب مدرج المطار ليلا (فيديو)
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
بهذه الطريقة أفرجت حماس عن الاسرى الاسرائيليين
تقارير نشرة الاخبار
13:30
بهذه الطريقة أفرجت حماس عن الاسرى الاسرائيليين
0
أمن وقضاء
2024-11-15
العدوان على الضاحية الجنوبية مستمر...
أمن وقضاء
2024-11-15
العدوان على الضاحية الجنوبية مستمر...
0
مقدمة نشرة الاخبار
11:31
مقدمة النشرة المسائية 25-01-2025
مقدمة نشرة الاخبار
11:31
مقدمة النشرة المسائية 25-01-2025
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
ترامب يفي بوعوده الانتخابية والهجرة غير الشرعية تحت المجهر
تقارير نشرة الاخبار
13:49
ترامب يفي بوعوده الانتخابية والهجرة غير الشرعية تحت المجهر
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
رياضيّ يهزّ الرأي العام... بالابتزاز
تقارير نشرة الاخبار
13:46
رياضيّ يهزّ الرأي العام... بالابتزاز
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
بالأرقام... غزة بعد الحرب وتحديات إعادة الإعمار
تقارير نشرة الاخبار
13:43
بالأرقام... غزة بعد الحرب وتحديات إعادة الإعمار
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
هكذا تلقف الشارع الإسرائيلي مشهدية تبادل الأسرى اليوم... وما هي التوقعات بشأن عملية التبادل الأسبوع المقبل؟
تقارير نشرة الاخبار
13:41
هكذا تلقف الشارع الإسرائيلي مشهدية تبادل الأسرى اليوم... وما هي التوقعات بشأن عملية التبادل الأسبوع المقبل؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
عدم الإنسحاب الإسرائيلي الكامل بات أمراً واقعاً...اليكم تفاصيل المحادثات بين تل أبيب وواشنطن
تقارير نشرة الاخبار
13:31
عدم الإنسحاب الإسرائيلي الكامل بات أمراً واقعاً...اليكم تفاصيل المحادثات بين تل أبيب وواشنطن
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
بهذه الطريقة أفرجت حماس عن الاسرى الاسرائيليين
تقارير نشرة الاخبار
13:30
بهذه الطريقة أفرجت حماس عن الاسرى الاسرائيليين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:28
الـ LBCI في أحد المنازل التي استخدمها الجيش الاسرائيلي في الجبين: مياه عبرية ومؤن غذائية وجداول خدمة عسكرية
تقارير نشرة الاخبار
13:28
الـ LBCI في أحد المنازل التي استخدمها الجيش الاسرائيلي في الجبين: مياه عبرية ومؤن غذائية وجداول خدمة عسكرية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
في القطاع الغربي.. بلدات منكوبة بالحرب والدمار الكلي تحتاج الى اعادة تخطيط وبناء من جديد
تقارير نشرة الاخبار
13:27
في القطاع الغربي.. بلدات منكوبة بالحرب والدمار الكلي تحتاج الى اعادة تخطيط وبناء من جديد
0
تقارير نشرة الاخبار
13:24
الـLBCI في مثلث شقرا وميس وحولا... دبابات وسواتر ورسالة منع عودة
تقارير نشرة الاخبار
13:24
الـLBCI في مثلث شقرا وميس وحولا... دبابات وسواتر ورسالة منع عودة
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
آخر الأخبار
17:52
واشنطن بوست عن مسؤولين أميركيين: إحباط الهجوم على مقام السيدة زينب جاء بعد تحذيرات الاستخبارات الأميركية
آخر الأخبار
17:52
واشنطن بوست عن مسؤولين أميركيين: إحباط الهجوم على مقام السيدة زينب جاء بعد تحذيرات الاستخبارات الأميركية
2
أخبار لبنان
12:46
حركة أمل للقوات اللبنانية: قبل الحديث عن الممانعة حبذا لو تخبرون اللبنانيين من هي العقبة المانعة لتقدم مسار التأليف
أخبار لبنان
12:46
حركة أمل للقوات اللبنانية: قبل الحديث عن الممانعة حبذا لو تخبرون اللبنانيين من هي العقبة المانعة لتقدم مسار التأليف
3
اسرار
00:17
ابن فرحان لنواف سلام: اِمْضِ بحكومة أمر واقع! (الأخبار)
اسرار
00:17
ابن فرحان لنواف سلام: اِمْضِ بحكومة أمر واقع! (الأخبار)
4
آخر الأخبار
01:00
القناة 12 الإسرائيلية: تحقيق "الجزيرة" وثّق تحرك يحيى السنوار متخفيًا في تل السلطان في رفح وهو يدير القتال من هناك
آخر الأخبار
01:00
القناة 12 الإسرائيلية: تحقيق "الجزيرة" وثّق تحرك يحيى السنوار متخفيًا في تل السلطان في رفح وهو يدير القتال من هناك
5
صحف اليوم
00:28
واشنطن توافق على عدم انسحاب إسرائيل موقتًا (الجمهورية)
صحف اليوم
00:28
واشنطن توافق على عدم انسحاب إسرائيل موقتًا (الجمهورية)
6
اسرار
23:48
أسرار الصحف المحلية 25-1-2025
اسرار
23:48
أسرار الصحف المحلية 25-1-2025
7
أخبار دولية
06:42
في سوريا شائعات في شأن انسحاب القوات العسكرية السورية الجديدة من محافظات ومدن الساحل السوري
أخبار دولية
06:42
في سوريا شائعات في شأن انسحاب القوات العسكرية السورية الجديدة من محافظات ومدن الساحل السوري
8
أمن وقضاء
03:04
الجيش يدعو المواطنين إلى التريث في التوجه نحو المناطق الحدودية الجنوبية
أمن وقضاء
03:04
الجيش يدعو المواطنين إلى التريث في التوجه نحو المناطق الحدودية الجنوبية
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More